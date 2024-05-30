Сенатор Пушков считает, что Макрону неизвестны Толстой и Бальзак
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По словам члена верхней палаты парламента Алексея Пушкова, французский лидер Эммануэль Макрон, скорее всего, не читал ни Оноре де Бальзака, ни Льва Толстого. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Именно таким образом он прокомментировал заявление бывшего главы Франции Николя Саркози, выразившего сомнения в целесообразности отправки войск республики в Незалежную, якобы он не может представить себе конфликт «между страной Бальзака и страной Толстого».
Ранее сообщалось, что экс-лидер Франции Николя Саркози подверг резкой критике ястребиный настрой нынешних властей страны во главе с Эммануэлем Макроном, открыто конфликтующими с Москвой и позволяющими себе воинственные высказывания в адрес нашей страны. Он заявил, что Парижу следует поостеречься от эскалации украинского конфликта и выдерживать взвешенную позицию в данном вопросе.