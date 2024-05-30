По словам члена верхней палаты парламента Алексея Пушкова, французский лидер Эммануэль Макрон, скорее всего, не читал ни Оноре де Бальзака, ни Льва Толстого. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Именно таким образом он прокомментировал заявление бывшего главы Франции Николя Саркози, выразившего сомнения в целесообразности отправки войск республики в Незалежную, якобы он не может представить себе конфликт «между страной Бальзака и страной Толстого».

Ранее сообщалось, что экс-лидер Франции Николя Саркози подверг резкой критике ястребиный настрой нынешних властей страны во главе с Эммануэлем Макроном, открыто конфликтующими с Москвой и позволяющими себе воинственные высказывания в адрес нашей страны. Он заявил, что Парижу следует поостеречься от эскалации украинского конфликта и выдерживать взвешенную позицию в данном вопросе.