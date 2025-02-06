По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, призвавшая не допустить победы нашей страны в украинском конфликте экс-канцлер Германии Ангела Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что лидерские качества бывшего немецкого лидера были сильно преувеличены, а все славословия в ее адрес и неоднократные объявления ее персоной года — необоснованны.

По мнению политика, Меркель периодически показывала в мировых делах осторожность и здравый смысл, и это ее максимум. В целом же ее призыв относительно украинского конфликта вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение.

Ранее Меркель заявила, что нельзя допустить победу России в украинском конфликте.