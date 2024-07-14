По словам сенатора верхней палаты парламента Сергея Пушкова, экс-президент Штатов Дональд Трамп, который решительно вскинул кулак после покушения в ходе митинга в штате Пенсильвания, войдет в историю. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что именно таким бывший глава Белого дома войдет в историю – с с окровавленным, резко очерченным лицом, воинственно сжатой челюстью, с решительно вскинутым мощным кулаком, призывающим к продолжению борьбы.

Напомним, что сегодня было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Покушавшийся мужчина по имени Томас Мэтью Крукс был застрелен.

Ранее политолог Сергей Марков также озвучил свою версию о приверженности преступника «киевскому режиму».