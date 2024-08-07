По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, тандем вице-президента США Камалы Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолза является идеальным вариантогм саморазрушения Штатов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что история делает в отдельных случаях парадоксальный выбор для осуществления своего замысла.

По мнению политика, он также глубоко сомневается, что вообще в мире кто-то уважает Камалу Харрис, поскольку для этого отсутствуют причины как таковые.

Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивыми опросы в США, где Харрис обходит Трампа.