Сенатор Пушков считает, что тандем Харрис и Уолза является самым лучшим вариантом для саморазрушения США
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, тандем вице-президента США Камалы Харрис и губернатора Миннесоты Тима Уолза является идеальным вариантогм саморазрушения Штатов. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что история делает в отдельных случаях парадоксальный выбор для осуществления своего замысла.
По мнению политика, он также глубоко сомневается, что вообще в мире кто-то уважает Камалу Харрис, поскольку для этого отсутствуют причины как таковые.
Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивыми опросы в США, где Харрис обходит Трампа.