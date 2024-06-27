Сенатор Пушков считает, что Трамп не будет копировать украинскую политику Байдена
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Экс-лидер США Дональд Трамп, который претендует на возвращение во власть, не желает копировать украинскую политику действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что Трамп дает это понять через своих советников.
Ранее кандидат в президенты Штатов заявлял, что действующий глава Белого дома Джо Байден ошибается в своих заявлениях о будущем Украины в составе военного блока. Он также подчеркнул, что нынешняя обеспокоенность Москвы в вопросе вероятного размещения сил Североатлантического альянса у своих границ является понятной.