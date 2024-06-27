Сенатор Пушков считает, что Трамп не будет копировать украинскую политику Байдена

Экс-лидер США Дональд Трамп, который претендует на возвращение во власть, не желает копировать украинскую политику действующего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что Трамп дает это понять через своих советников.

Ранее кандидат в президенты Штатов заявлял, что действующий глава Белого дома Джо Байден ошибается в своих заявлениях о будущем Украины в составе военного блока. Он также подчеркнул, что нынешняя обеспокоенность Москвы в вопросе вероятного размещения сил Североатлантического альянса у своих границ является понятной.