По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, на предстоящих выборах главы Белого дома в ноябре весьма вероятна попытка фальсификации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в Штатах целыми стадионами граждане выступают за Дональда Трампа, однако об этом не скажет ни одно американское СМИ.

По мнению политика, США переживают сейчас крупнейшую информационную фальсификацию, нацеленную на то, чтобы протащить Харрис в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует решить конфликт на Украине по-хорошему.