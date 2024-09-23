Сенатор Пушков считает, что Вашингтон не заинтересован в расследовании покушения на Трампа

Американские власти не заинтересованы в расследовании покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что ранее губернатор Флориды республиканец Десантис заявил на одном из американских телеканалов, что власти США «не оказывают содействия» штату в независимом расследовании второго покушения на экс-президента Штатов.

По мнению сенатора, в этой стране федеральная власть находится в руках демократов, явно не заинтересованных в расследовании.

Ранее он назвал взрывы пейджеров в Ливане новым оружием массового поражения.