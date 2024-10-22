Сенатор Пушков заявил, что в случае избрания Харрис будет проводить байденовскую политику в худшем виде
Фото: [pxhere.com]
По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в случае избрания на должность лидера страны действующего вице-президента Камалы Харрис в Штатах все будет, как и при Байдене, лишь хуже. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден еще каким-то образом стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать американскую конституцию.
По мнению политика, однако идущие за ним лишены любых сомнений и угрызений совести, они агрессивные и жадные до власти, превратят США в полную диктатуру, о чем постоянно говорит Илон Маск.
Ранее Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена.