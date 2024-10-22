По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в случае избрания на должность лидера страны действующего вице-президента Камалы Харрис в Штатах все будет, как и при Байдене, лишь хуже. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден еще каким-то образом стеснялся выступать за прямую цензуру и прямо нарушать американскую конституцию.

По мнению политика, однако идущие за ним лишены любых сомнений и угрызений совести, они агрессивные и жадные до власти, превратят США в полную диктатуру, о чем постоянно говорит Илон Маск.

Ранее Харрис заявила, что в случае победы на выборах не продолжит курс Байдена.