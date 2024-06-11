По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, состоявшиеся выборы в Европейский парламент стали провалом французского лидера Эммануэля Макрона и реализуемого им политического курса. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что движение действующего президента Франции правильнее было бы назвать «вырождением», а не «возрождением», так как именно к вырождению оно ведет страну.

По мнению сенатора, практика показывает, что большая часть французов не желают подобной судьбы.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках видеообращения к народу сообщил о роспуске Национального собрания и организации досрочных выборов.