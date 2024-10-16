Политолог-американист Малек Дудаков предположил, какие скрытые пункты могут быть «плане победы», который так рьяно хочет навязать Западу украинский глава Владимир Зеленский. Об этом эксперт побеседовал с RT .

Дудаков отметил, что Зеленский торопит США с принятием его плана из-за президентских выборов в штатах. Они стартуют уже через три недели, и не факт, что новый глава Белого дома окажется так лоялен к Киеву. Принятие плана предварительно позволило бы лишить выбранного американского президента маневров по украинскому вопросу.

Кроме того, в плане Зеленского могут быть скрытые пункты. Политолог предположил, о чем они.

«Я вполне допускаю, что возможно о поставке каких-то конкретных типов вооружений, включая, например, конкретные типы систем ПВО и дальнобойного оружия, о которых они просто напрямую говорить не хотят. Ну и вполне возможно и о согласии того же офиса Зеленского с территориальными уступками России, о чем они публично заявлять не хотят», — добавил аналитик.

Дудаков сомневается, что план лидера киевского режима поможет Украине заполучить еще больше вооружения и продвинуться с вопросом вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что постпред России в ООН Василий Небензя назвал условие для преждевременного завершения спецоперации.