По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Александр Стубб - «американский» президент Финляндии. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что Североатлантический альянс намерен разместить в стране пять тысяч своих солдат, что свидетельствует о том, что мечта финского лидера сбылась.

По мнению сенатора, Стубб занимает наиболее агрессивную позицию по отношению к Москве среди западных стран и слово в слово повторяет то, что говорит Вашингтон.

Ранее он пояснил, почему версия о подрыве Киевом «Северных потоков» без участия США недостоверна.