Сенатор Пушков сомневается в готовности Шольца выдвинуть реалистичный мирный план по Украине
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, канцлер ФРГ Олаф Шольц маловероятно готов выдвинуть реалистичный мирный план по Незалежной. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Он уточнил, что признаков такой готовности не наблюдается. По мнению сенатора, для создания такого плана в атмосфере, царящей в НАТО, необходимы решимость и мужество. Ни того, ни другого у Шольца нет.
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