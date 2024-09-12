Сенатор Пушков сомневается в готовности Шольца выдвинуть реалистичный мирный план по Украине

Он уточнил, что признаков такой готовности не наблюдается. По мнению сенатора, для создания такого плана в атмосфере, царящей в НАТО, необходимы решимость и мужество. Ни того, ни другого у Шольца нет.

Ранее депутат Адальби Шхагошев озвучил новую российскую формулу мира.