Депутат Шхагошев озвучил новую российскую формулу мира

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, командно-штабные учения «Океан-2024» являются новой формулой мира нашей страны и ответом на выпады Североатлантического альянса. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что подобного масштабного формата учений не было уже 30 лет. Отечественный флот вышел в море практически во всех точках своего базирования.

По мнению парламентария, это честный наглядный ответ высокого уровня на учения флотов альянса. В Вашингтоне должны понять, что Москва станет занимать такое место в глобальной системе безопасности, включая море, чтобы обеспечивать защиту не только своих национальных интересов, а также и границ дружественных государств.

Ранее дипломат Родион Мирошник назвал заявление Зеленского о мирном плане «потоком фантазии».