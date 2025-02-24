По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, при Фридрихе Мерце, который будет следующим канцлером ФРГ, продолжится вредосносная для Германии поддержка Незалежной, спад немецкой экономики, закрытие предприятий. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что, помимо этого, Германию ожидают новые проблемы со все более агрессивными мигрантами.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным.