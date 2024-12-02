По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, администрация американского лидера Джо Байдена из последних сил старается нанести вред Москве и Киеву. Об этом сообщает Argumenti.ru.

Он уточнил, что этот вред наносится настолько, насколько хватает сил у администрации Байдена.

По мнению сенатора, заявление помощника главы Белого дома Джейка Салливана о том, что Вашингтон до истечения полномочий Байдена сделает все, чтобы направить киевскому режиму как можно больше вооружения, не отражает ничего, помимо бессмысленного упрямства, фанатичного желания как можно дольше продлить конфликт.

Ранее он пояснил смысл курса Вашингтона на дестабилизацию в Грузии.