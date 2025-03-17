Сенатор Пушков заявил, что Европа хочет сорвать переговоры по Украине

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Евросоюз старается влезть в процесс переговоров по урегулированию украинского конфликта с целью их срыва. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Именно таким образом он отреагировал на призыв руководителя МИД Германии Анналены Бербок к главе Белого дома Дональду Трампу действовать «слаженно» с европейцами.

По мнению Пушкова, в США догадываются о попытках европейцев сорвать переговоры.

Ранее Песков назвал Украину главной темой будущего разговора Путина и Трампа.