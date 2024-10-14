Сенатор Пушков заявил, что Харрис опозорилась на выступлении во время отключения телесуфлера

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опозорилась на выступлении во время отключения телесуфлера. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что вице-президент Штатов в этот момент замерла, явно неспособная говорить от себя, и бессмысленно повторяла несколько раз последнюю фразу.

Ранее политолог Алексей Мухин дал оценку оскорбительным словам Харрис в адрес Путина.