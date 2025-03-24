Сенатор Пушков заявил, что Мерц планирует возродить немецкую военную машину

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, лидер Христианско-демократического союза, возможный будущий глава правительства ФРГ Фридрих Мерц намерен возродить немецкую военную машину. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в Германии наблюдается милитаризация сознания. Обложка журнала «Штерн» вопрошает молодых немцев: «Готов ли ТЫ воевать за Германию?». Таким образом, на немецкие СМИ возложена задача провоенной пропаганды.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил Мерца с Геббельсом и напомнил ему про нацистскую Германию.