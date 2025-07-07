Сенатор Пушков заявил, что начатая Мерцем милитаризация Германии открывает ящик Пандоры

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о милитаризации Германии может привести к серьезным последствиям. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Он упомянул речь, с которой в немецком парламенте выступил Йенс Шпан, представляющий фракцию ХДС/ХСС. В своём выступлении Шпан поддержал идею о том, чтобы Германия получила доступ к ядерному оружию.

«В Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что речь идет о фракции правящей в Германии политической партии, которую возглавляет нынешний канцлер Фридрих Мерц

По мнению Пушкова, власти Германии рискуют пойти по пути, который уже проложили имперская Германия и Третий рейх.

«Так что заявление Шпана — не пустые слова: то, что у него на языке, у Мерца на уме. Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный „ящик Пандоры“, — предупредил сенатор.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Мерц обсудил с Зеленским обучение украинцев обращению с крылатыми ракетами Taurus. Он отметил, что это довольно сложные в использовании ракеты и на их освоение нужно не менее шести месяцев. Власти Германии не хотят публично раскрывать планы поставок вооружений Киеву, чтобы держать Россию в неведении, заключил канцлер.