Пушков заявил, что Трамп прекратит финансировать Украину

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, американский президент Дональд Трамп готовит полное прекращение украинского финансирования. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отмечает, что Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины, и это уже четко видно. Была вскрыта и коррупционная составляющая – в частности, речь идет о том, что ряд политиков США получали откаты от Киева за оказывание финансирования Украине.

Департамент Илона Маска, добавил Пушков, стал не просто грозой для бюрократического Вашингтона, но и готовит серию разоблачений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лавров анонсировал новый переговорный процесс по Украине между Россией и США - будут сформированы особые группы высокого уровня.