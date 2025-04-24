По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, раздражение главарем киевского режима Владимиром Зеленским со стороны американского лидера Дональда Трампа после перепалки в Белом доме в конце февраля плюс прямой подрыв президентом Украины мирных инициатив главы Белого дома перешло из личной в политическую плоскость. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что заступничество со стороны старого Света на которое делает ставку Зеленский, помогает ему все меньше.

Ранее стало известно, что будет делать Зеленский после ссоры с Трампом.