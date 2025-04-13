Сенатор Пушков заявил, что Трамп ожидал звонка от Си Цзиньпина

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава Белого дома Дональд Трамп ожидал звонка от председателя КНР Си Цзиньпина, однако не дождался. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что в западной прессе считают, что Трамп в итоге уступит Си по тарифам. После того как американский лидер все же не дождался звонка своего китайского коллеги, он заявил, что необходимо быть гибким, поскольку нельзя пройти насквозь через стену.

Ранее экономист Сакс заявил, что Китай удерживает победу в торговой войне с США.