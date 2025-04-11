Профессор экономики рассказал, кто одерживает победу в торговой войне США и Китая

Китай одерживает победу в торговой войне с Соединенными Штатами. Такое мнение во время дипломатического форума в Анталье выразил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс.

По мнению Сакса, КНР одерживает триумф, так как не находится в сильной зависимости от Штатов. Он также заверил, что в случае остановки торговли никто не выиграет, а в проигрыше окажутся все.

Глава США Дональд Трамп 2 апреля поставил подпись в указе о введении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Так, базовая ставка равняется 10%. С 9 апреля для 57 государств начали действовать повышенные тарифы. Позже президент США заявил, что для более чем 75 стран в течение 90 дней будут актуальны базовые пошлины, так как они запросили переговоры.

Самые сложные торговые отношения установились между Штатами и Китаем. «Взаимная» пошлина составляет 125%, причем пошлину еще в 20% американцы установили за то, что КНР якобы плохо борется с синтетическими наркотиками.

Ранее руководитель Китай Си Цзиньпин призвал ЕС выступить единым фронтом против США.