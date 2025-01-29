По словам сенатора верхней палаты парламента Анатолия Широкова, республиканская администрация старается накидать камни в огород Демократической партии бывшего главы Белого дома Джо Байдена, в связи с чем появление слухов о подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина неудивительно. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что фигура Владимира Путина является знаковой не только для России, но и для всего мира. Личная позиция главы государства нередко определяет контуры тех или иных мировых событий, поэтому есть смысл относиться к указанной информации всерьез.

По мнению сенатора, это еще одно доказательство того, что президент РФ признается даже Коллективным Западом в виде фигуры, определяющей своим поведением, характером и отношением к окружающей действительности, политическим событиям и позиции конфигурацию современного мира.

Он отметил, что много доказательств того, что Россия все равно с честью выдерживает все испытания и фактически нередко становится островком здравого смысла в этом безумном море всякого рода разных гендеров.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина.