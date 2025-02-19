Сегодня Штаты приостановили прием заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. По словам сенатора верхней палаты парламента Анатолия Широкова, в этом нет ничего удивительного, поскольку большинство мигрантов являются достаточно состоятельными людьми. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинские беженцы используют коррупционные возможности для выезда с Украины. Большинство из них не намерено работать в новой стране, они живут за счет пособий, что невыгодно государству, поскольку это ложится серьезным бременем на и без того истощенные бюджеты США.

По мнению сенатора, значительную роль сыграли вчерашние переговоры делегаций Москвы и Вашингтона по Незалежной. Теперь американское правительство смотрит на природу украинского конфликта трезво. Так, Дональд Трамп четко обозначил, что именно Владимир Зеленский начал военные действия, а непосредственно отношение к государству сказывается и на отношении к ее гражданам.

Ранее сообщалось, что США прекратили рассмотрение заявок приехавших при Байдене мигрантов.