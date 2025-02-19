CBS: США прекратили рассмотрение заявок приехавших при Байдене мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявок, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которые получили разрешение на въезд при управлении экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на информацию от чиновников и внутренние документы.

Это решение окажет влияние на мигрантов, находящихся в процессе подачи заявок на различные иммиграционные преференции, которые позволяли им легально оставаться в США, добавляет телеканал.

В день своей инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи как 47-й президент США пообещал незамедлительно остановить нелегальную миграцию на американскую территорию и инициировать процесс депортации миллионов мигрантов.

Ранее сообщалось, что силовики задержали более сотни мигрантов на Савеловском рынке в Москве.