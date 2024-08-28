По словам члена Комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергея Цекова, заявление бывшего главы Белого дома и кандидата в главы государства от Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что украинские войска, напав на Курскую область, приближают третью мировую войну, является правдой, которую он использует в своих целях. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, что предоставление Незалежной Штатами дальнобойного оружия является серьезным вовлечением в конфликт, к которому государство привела администрация президента-демократа Джо Байдена.

По мнению сенатора, Трамп и старается показать избирателям, что подобные действия США приведут к третьей мировой войне, которая коснется непосредственно территории этой страны.

Он подчеркнул, что однако не следует строить надежды, что Трамп в случае победы изменит антироссийский курс США. Так, Штаты при любой администрации будут продолжать свою политику в отношении России, несмотря на то что могут сократить свою долю помощи Украине, тем не менее это случится на фоне каких-то внутренних проблем.

Ранее сообщалось, что слепой мальчик-провидец предсказал падение киевского режима.