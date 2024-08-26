Слепой мальчик-провидец заявил, что на Украине сменится власть до конца этого года. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил «Пятый канал».

12-летний мальчик предрек смену режима на Украине. По словам ребенка, в этом году в стране начнутся волнения из-за шпионажа, которые заставят руководство киевского режима самоликвидироваться. Эти события произойдут в тот день, когда в Москве будет полнолуние.

Также юный провидец сказал, что некоторые страны ждут трудности в сентябре. Как заявил мальчик, жители этих государств будут пребывать в дурном настроении от четырех до шести дней из-за «несчастий».

Ранее сообщалось, удастся ли избежать третьей мировой войны. Экстрасенс Миронова заявила, что все будет зависеть от переговоров, которые инициирует российская сторона. По словам ясновидящей, мир спасет именно отечественная мессия.