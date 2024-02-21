Сергей Цеков, член Совета Федерации, одобрил идею Гемпеля о том, что договор от 1990 года, который носит название «Два плюс четыре», необходимо расторгнуть с российской стороны.

Об этом сообщили РИА Новости. Сергей Цеков, сенатор от Крымского полуострова, также как и Юрий Гемпель, считает – ФРГ стала игнорировать все положения договора, который был в 1990 году подписан СССР, Восточной и Западной Германиями, Францией, Соединенными Штатами и Великобританией. По этой причине России необходимо денонсировать данный договор.

«Однозначно игнорирует. Его мнение попало в «десятку», - одобрил он идею Гемпеля.

Считалось, что данный договор закладывает прочную базу под безопасность мирового сообщества. Теперь же, по утверждению Гемпеля, вся немецкая община Крыма считает необходимым выйти из данного договора.

Ранее Юрий Гемпель указал, что нынешние немецкие власти полностью попрали все обещания, которые давали их предшественники. Германия так и не сумела получить полный суверенитет, идя на поводу у США, подчеркнул он.