Договор был подписан в 1990 году. В историю вошел под названием «Два плюс четыре». Документ согласован СССР, ГДР, ФРГ, Францией, США и Великобританией с целью окончательного урегулирования в отношении Германии вопросов разоружения и гарантии стабильного мира. Спикер уверен, что договор не реализуется и подлежит отмене. Юрий Гемпель заявил, что подобного мнения придерживается вся немецкая община Крыма.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — сказал собеседник агентства.

Страны, которые подписали договор, гарантируют друг другу, что не намерены воевать. Однако современная Германия настроена по отношению к России враждебно, считает спикер. Попыток установить отношения доверия и сотрудничества со стороны правительства не наблюдается.

«Нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания», — считает глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

Германия поддерживает Украину в конфликте с Россией. Правительство направляет деньги, военную технику. Несмотря на помощь, канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Германия оказалась не готовой к столь длительному конфликту. Экономика страны страдает из-за разрыва контактов с РФ и из-за выделения денег из собственного бюджета. Подобной позиции придерживаются и другие европейские страны, которые требует экстренного принятия решений. Действие санкций необходимо смягчить.

Ранее глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер высказала мнение, что Германия беднеет на фоне отсутствия возможности обеспечить свой экономический рост.