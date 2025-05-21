Власти Украины предложили Евросоюзу ввести санкции против покупателей российской нефти

Правительство Украины предложило Брюсселю еще больше ужесточить санкционное давление на РФ и на тех, кто с ней сотрудничает. Об этом сообщило агентство Reuters.

По мнению Киева, его европейские союзники должны действовать более агрессивно и совершенно независимо от планов США. Им стоит произвести новые аресты российских активов, а также ввести санкции в отношении тех государств, которые приобретают нефть у РФ. В частности, по мнению Украины, под рестрикции должны подпасть Китай и Индия. Все арестованные активы должны отправляться в распоряжение украинских властей.

«Те, кто попал под санкции, могут затем потребовать компенсации от России», — так считают в Киеве.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что страны ЕС усилят свое давление на РФ после общения Путина и Трампа. В то же время сама Украина якобы готова вести переговоры о мире. Сам Зеленский исключил возможность того, что Киев согласится на свой нейтральный статус, а также на вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.