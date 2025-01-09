Сербия расторгла ряд военных контрактов с РФ из-за давления США
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Из-за изменений в международной обстановке Сербия была вынуждена прекратить действие некоторых военных соглашений с Россией. Об этом в беседе с журналистами местной газеты «Новости» рассказал командующий вооруженными силами Сербии, генерал Милан Мойсилович.
Инцидент случился на фоне ожидаемых ограничений со стороны Соединённых Штатов в отношении собственности российских организаций в Сербии, подчеркнул военный.
«Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты», - пояснил Мойсилович.
Ранее сенатор Джаббаров назвал правом Сербии отказ от поставок вооружений из РФ.