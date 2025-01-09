Сербия расторгла ряд военных контрактов с РФ из-за давления США

Из-за изменений в международной обстановке Сербия была вынуждена прекратить действие некоторых военных соглашений с Россией. Об этом в беседе с журналистами местной газеты «Новости» рассказал командующий вооруженными силами Сербии, генерал Милан Мойсилович.