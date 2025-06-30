Сербские протестующие заявили о желании свергнуть Вучича демократическим путем

В Сербии снова начались массовые протесты, участники которых говорят о желании свергнуть президента Александра Вучича демократическим путем. О настроениях этих людей рассказала «Лента.ру».

В Белграде 28 июня состоялась массовая акция протеста против действий властей. Манифестанты перегородили центральную площадь Славия и часть прилегающих к ней улиц. Они обвиняли власти в «вопиющей коррупции».

«Мы дошли до того, что наше правительство игнорирует мирные протесты и просьбы о переменах, чтобы защитить своих головорезов. Так что теперь цель состоит в том, чтобы свергнуть их демократическим путем», — указал один из протестующих по имени Петар.

По имеющимся данным, у участников протестной акции произошли стычки с полицией. Правоохранители заявили, что во время уличных беспорядков пострадали шесть полицейских, а также двое гражданских лиц. Все это привело к задержанию нескольких десятков человек, которые атаковали полицейский кордон.

Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что на митинге в Белграде участники протестной акции призвали к гражданской войне.