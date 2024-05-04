Сербский президент Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам Китая

Мировому сообществу стоит повнимательнее прислушаться к тем мирным инициативам, которые выдвигает КНР. Так считает Александар Вучич, президент Сербии. Свое мнение он высказал во время интервью китайскому Центральному телевидению.

Сербский лидер выразил точку зрения, что другим правительствам стоит почаще интересоваться мнением главы КНР. Он считает, что очень многие в мире связывают надежды о мире именно с китайскими инициативами.

«Си Цзиньпин - мировой лидер, который действительно может внести свой вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира», - указал Вучич.

Сербский президент также обозначил как чрезвычайно важный свой визит в Китай. Он назвал мир и спокойствие основными целями, которые должны быть достигнуты во всем мировом сообществе.

Ранее Вучич не исключил отправку западных военных на Украину. По его мнению, страны НАТО могут пойти на такой шаг. Он допускает, что обстановка вокруг украинского конфликта может заметно ухудшиться.