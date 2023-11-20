«Серьезное изменение паритета сил»: выяснилось, как «Хезболла» повлияет на конфликт Израиля и ХАМАС

«Ливанская «Хезболла» практически с первых дней ближневосточного конфликта ведет обстрел территории Израиля, но эти обстрелы сейчас происходят для того, чтобы прощупать слабые места системы «Железный купол». Многие государства ведут переговоры, чтобы другие страны и военные группировки не вступали в этот конфликт на стороне ХАМАС», — отметил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».