«Серьезное изменение паритета сил»: выяснилось, как «Хезболла» повлияет на конфликт Израиля и ХАМАС
Политолог Ванифатов: «Хезболла» не станет постоянным участником конфликта в Газе
Фото: [WAEL HAMZEH/EPA/TASS]
Вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» нанесло ракетный удар по району расположения израильских войск в пограничном районе Биранит. Об этом сообщил ТАСС.
Политолог Алексей Ванифатов рассказал, станет ли «Хезболла» постоянным участником конфликта между Израилем и ХАМАС.
«Ливанская «Хезболла» практически с первых дней ближневосточного конфликта ведет обстрел территории Израиля, но эти обстрелы сейчас происходят для того, чтобы прощупать слабые места системы «Железный купол». Многие государства ведут переговоры, чтобы другие страны и военные группировки не вступали в этот конфликт на стороне ХАМАС», — отметил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, пока эти переговоры продолжаются, каких-то изменений в поведении «Хезболлы» ожидать не стоит.
«Даже несмотря на то, что военный потенциал ХАМАС стремительно сокращается, «Хезболла» не стремится использовать свой оружейный потенциал, который им передал Тегеран. Ей переданы все виды вооружений, вплоть до нескольких тысяч баллистических ракет», — пояснил собеседник.
Политолог подчеркнул, что ракеты «Хезболлы» нанесут урон израильской системе «Железный купол», поскольку ракеты ХАМАС, изготовленные из водосточных труб, уже справлялись с ней.
«Полномасштабное включение «Хезболлы» в ближневосточный конфликт вызовет серьезное изменение паритета сил, что в будущем повлечет за собой подключение других стран к этому конфликту. Расклад войны может кардинально измениться не в пользу Израиля», — заключил эксперт.
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