Бывший заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил, что у Киева и Москвы была возможность заключить мирное соглашение весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Он участвовал в этих переговорах в составе украинской делегации. Об этом сообщило РИА Новости.

«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования, <...> то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — сказал Чалый.

Украина и Россия начали переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции.

Наибольший прогресс был достигнут на стамбульских переговорах: стороны составили и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины.

Согласно этому документу, Украина обязалась бы придерживаться постоянного нейтралитета, не вступать в военные альянсы, включая НАТО, и отказаться от создания и получения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Маск обвинил США и Украину в провоцировании третьей мировой войны.