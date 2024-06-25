Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление, касающееся взаимоотношений между Россией и западными странами.

Лавров подчеркнул, что Россия готова пойти на диалог с Западом, если на каком-то этапе Запад пересмотрит свою «губительную политику». Однако, по словам министра, на данный момент таких признаков не наблюдается.

Сергей Лавров призвал политиков стран Европы пересмотреть своё отношение к России и прекратить потакать интересам США. Министр выразил уверенность, что только в этом случае возможно конструктивное взаимодействие и переговоры с западными политиками. Он отметил, что нынешняя политика Запада направлена на конфронтацию и вредит интересам как России, так и Европы.

Министр иностранных дел также акцентировал внимание на том, что Россия в случае начала переговоров не забудет, как западные страны нарушили все свои обязательства перед Кремлем.

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