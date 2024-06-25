Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка

Украинские власти начали принудительную эвакуацию из Торецка. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил назначенный Киевом глава администрации города Вадим Филашкин.

Торецк находится под контролем ВСУ. Населенный пункт расположен в ДНР к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска.

По словам Филашкина, из города вывезли уже 500 человек в период с 22 по 24 июня. Всего в нем проживают шесть тысяч граждан. Глава администрации добавил, что жители покидают Торецк каждый час.

Российские военные, по информации Министерства обороны РФ, успешно продвигаются в районе Торецка, где противостоят ВСУ.

ДНР и ЛНР стали частью России в результате референдумов, проведенных в этих республиках в сентябре 2022-го года. Также в состав РФ вошли Запорожская и Херсонская области.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мирный план Москвы позволит вывести конфликт на Украине в дипломатическое русло.