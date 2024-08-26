Эксперт Артимович считает бесполезным удаление информации из Telegram после ареста Дурова

Чиновникам РФ пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram из-за того, что французские спецслужбы намерены добиться от арестованного основателя мессенджера Павла Дурова доступа к информации, которая связана с попавшими под санкции компаниями и лицами. По словам специалиста по информбезопасности Дмитрия Артимовича, на данный момент поздно принимать меры по защите чувствительной информации, попавшей в мессенджер. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что Дуров изначально сотрудничал с российскими спецслужбами. Об этом свидетельствуют безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, тогда как для этого достаточно было направить Google Play и App Store требование удалить соответствующее приложение.

По мнению эксперта, на данный момент неизвестно, что там с Дуровым происходит и зачем он полетел туда. Не исключено, что он может передать Западу доступы от Telegram западным спецслужбам.

Ранее сообщалось, что криптовалютный кошелек Telegram перестал работать у некоторых пользователей.