Сестра Ким Чен Ына предупредила Южную Корею о последствиях отправки дронов с листовками

Отправка Южной Кореей в воздушное пространство КНДР дронов может привести к ужасно катастрофе, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова передает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Она напомнила, что за последние две недели КНДР несколько раз фиксировала вражеские беспилотники с пропагандистскими листовками рядом с Пхеньяном. Руководство Северной Корее выдвинуло соседям ультиматум и призвало прекратить провокации.

Ким Ё Чжон заявила о готовности КНДР применить наступательное вооружение, но отметила, что не хотела бы подобного развития событий.

Напомним, что 11 октября МИД КНДР заявил, что последний раз предупреждает Южную Корею о необходимости прекратить провокации.

Ранее сообщалось о том, что Ким Чен Ын приказал привести в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей.