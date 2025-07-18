Северная Корея закрыла пляжный курорт для туристов после визита Лаврова

Российский дипломат побывал в этом регионе во время своего визита в КНДР, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном и передал ему «привет» от президента РФ Владимира Путина.

Причины введения запрета остаются неясными. Некоторые эксперты предполагают, что курорт, хотя и открытый для посещения, все еще не достроен и не готов к приему туристов. На это указывают пустующие здания, незаполненные бассейны и общая малолюдность в районе. Так, например, одно из самых крупных сооружений — отель рядом с Kalmaegi — до сих пор не работает.

В июле РЖД начали продажу билетов на уникальный туристический маршрут в северокорейский курортный город Расон. Первый состав отправится из Москвы уже 26 июля. Стоимость комплексного тура, включающего проезд в купе на верхней полке, составляет 57 тыс. руб., на нижней — 58 тыс. руб.

В указанную сумму входят все необходимые услуги — медицинская страховка, оформление визы и проживание в гостинице. Общая продолжительность железнодорожного путешествия составит около восьми суток, при этом процедура пограничного контроля при въезде в КНДР займет приблизительно 90 минут.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Пхеньян рассматривают возобновление морского сообщения.