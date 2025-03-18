Стало известно, каким странам ЕС мешает выделение €40 млрд помощи Киеву

Как отмечает издание, большинство стран Европейского союза (ЕС) поддерживает инициативу о дополнительном выделении средств Киеву, однако несколько стран требуют дополнительного времени на обдумывание своих позиций, а одна из них открыто выступает против помощи Киеву.

По данным источников, в дополнительном времени для обсуждения условий этой масштабной помощи нуждаются Франция и Италия. Венгрия, в свою очередь, полностью отвергает возможность выделения средств Украине.

Как пишет Bloomberg, запланированная помощь включает в себя поставку 2 млн артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны (ПВО), ракет, беспилотников и другого вооружения, которое должно быть направлено на Украину до конца 2025 года.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что эта инициатива пользуется широкой политической поддержкой, однако требует проработки деталей.

Источники утверждают, что саммит Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 18 марта, станет площадкой для обсуждения всех спорных вопросов.

Среди стран, поддерживающих предоставление помощи Киеву, остаются Литва и Финляндия, которые активно выступают за реализацию нового плана финансирования. Один из источников предположил, что новая инициатива может стать способом давления на те страны, которые до сих пор вносили меньший вклад в поддержку Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Британия и ЕС обсудят изъятие замороженных российских активов.