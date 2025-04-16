СФ одобрил наделение статусом ветерана боевых действий бойцов, отражавших вторжение в РФ

Совет Федерации одобрил законопроект, предоставляющий статус ветерана боевых действий всем военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в отражении вторжения на территорию России, информирует ТАСС.

Этот закон был инициирован правительством РФ и является дополнением к федеральному закону «О ветеранах».

В документе указано, что статус ветерана боевых действий теперь будет предоставляться не только действующим военнослужащим, но и тем, кто был уволен в запас.

Также право на получение статуса предоставлено сотрудникам МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), противопожарной службы, органов принудительного исполнения, а также прокуратуры и Следственного комитета России (СКР).

Кроме того, ветеранами будут признаваться и участники добровольческих формирований, выполнявшие задачи по отражению внешней агрессии.

Согласно закону, статус инвалида боевых действий теперь будет предоставляться лицам, ставшим инвалидами в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в ходе выполнения служебных задач.

Еще одним нововведением является возможность определять перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (СВО), которую получил кабмин.

Ранее ТАСС сообщил, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен выдвинуться кандидатом на выборы главы региона.