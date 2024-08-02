СФ одобрил возможность признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий возможность признавать в России любые, а не только неправительственные, организации нежелательными в России, пишет ТАСС.

Таким образом, новый закон вносит изменения в несколько законодательных актов, включая закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основных прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, возможность признания нежелательной на территории России ограничивалась только деятельностью иностранных неправительственных организаций. После вступления нового закона в силу иностранные организации, как неправительственные, так и созданные зарубежными государственными органами, могут быть признаны нежелательными в РФ, если их деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны.

Кроме того, такие организации могут быть признаны нежелательными, если они будут способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на выборах, проведению референдумов или достижению определенных результатов на выборах и референдумах.

На указанные организации будут распространяться все ограничения, которые действуют для нежелательных НПО. Однако нововведения не затронут международные межправительственные организации, в которых Россия является членом, а также организации, входящие в структуру государственных органов других стран.

Лица, включенные в список иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России, не смогут становиться учредителями, членами или участниками некоммерческих организаций или общественных объединений.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об изменении режима высылки нелегальных мигрантов.