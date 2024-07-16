Шахматист Карякин и Герой России Нимченко заменят сенаторов от Крыма в Совфеде

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал замену сенаторов от республики в Совете федерации. Об этом он написал в мессенджере .

Новыми сенаторами станут гроссмейстер Сергей Карякин и Герой России Юрий Нимченко. На этой должности они заменят Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, которые много лет входили в состав Совфеда. Ковитиди стала сенатором в 2014-м году, Цеков — в 2019-м. Срок их полномочий истекает в сентябре.

«Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты», — написал Аксенов.

По словам главы Крыма, Карякин будет представлять в Совфеде законодательный орган государственной власти республики. Спортсмен является уроженцем Крыма — его родным городом является Симферополь.

Юрий Нимченко представит исполнительный орган государственной власти Крыма. Он является военнослужащим 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота и участвовал в специальной военной операции на Украине.

В России сенаторами называют членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Совет Федерации — это верхняя палата парламента, состоящая из представителей регионов (субъектов). Сенаторы в России избираются на срок шести лет региональными законодательными органами и представляют интересы своих регионов в работе федерального парламента.

Каждый субъект федерации имеет по два представителя в Совете Федерации. Сенаторы участвуют в законодательном процессе, принимают законы, занимаются вопросами регионального развития, а также контролируют работу исполнительной власти.

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