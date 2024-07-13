«В гробу я видал такой отдых»: платные души на пляжах разочаровали туристов в Крыму

Крымский полуостров, вернее его курорты и особенно пляжи, стали в этом сезоне разочаровывать туристов как самим качеством сервиса. так и неоправданно завышенными ценами на него, пишет портал Newstracker.

В частности, как поведал один курортник, что выбрал Крым для летнего отдыха в этом году, на пляже с него попросили за полминуты помыться в платном душе аж 20 рублей. Теперь мужчина всерьез подумывает переместиться на материк и попытать счастья в других курортных российских здравницах.

«Вот поэтому и нет желания ехать на наше побережье, здесь за все готовы урвать деньги: шезлонги, зонты, туалеты. Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых», — пожаловался он.

Также в публикации приводится, что туристов в Крыму отталкивает многолюдность, ибо пляжи полуострова буквально забиты людьми под завязку. Также им не по душе обилие мусора в зонах для купания и отдыха, чего раньше не было.

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