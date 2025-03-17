«Шанс выйти замуж увеличивается в разы»: российский депутат нашел решение по повышению демографии
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки, чтобы повысить демографию РФ
Фото: [freepik.com]
Депутат Евгений Руденко от ЛДПР из Калужской области нашел нестандартное решение по повышению рождаемости в России — он призвал девушек носить мини-юбки. По его мнению, шанс выйти замуж в таком виде «увеличивается в разы».
В своем посте, опубликованном на странице в социальной сети «ВКонтакте», он отметил, что в 1970-х годах мини-юбки были в моде и способствовали укреплению брачных уз.
«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко.
Идея депутата вызвала резкую реакцию среди жителей города, где работает Руденко. В комментариях к его посту горожане выразили недовольство, предложив депутатам самим следовать таким рекомендациям и ходить без брюк весной.
Пользователи социальных сетей назвали призыв неуместным и даже оскорбительным, указывая на то, что такие заявления больше фокусируются на внешнем виде, чем на реальных проблемах, связанных с демографической политикой.
Кроме того, в ответах к своему посту Руденко отметил, что только представителям ЛГБТ*-сообществ не нравятся девушки в мини-юбках, а «нормальные пацаны» обращают на это внимание.
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*признано в России экстремистским запрещенным движением.