«Как дела, не родила?»: депздрав запустил пассивно-агрессивную рекламу родов в Москве

«Как дела, не родила?» — таков девиз новой социальной рекламы, разработанной Департаментом здравоохранения Москвы. Жители столицы публикуют в своих аккаунтах фотографии огромных баннеров, которые напоминают им о необходимости задуматься о будущем поколении.

В слове «родила» буква «о» изображена в виде сердца, а сам слоган словно приближается к зрителю, сверкая на фоне насыщенного розового цвета.

Это социальная реклама — еще один деликатный способ обратить внимание на проблему демографии в России. В настоящее время уровень рождаемости в стране находится на критически низком уровне, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Этот показатель составляет 1,4.

Похоже, что для того, чтобы помочь женщинам принять решение, которое будет способствовать повышению рождаемости, власти города приняли ряд мер: как организационных, так и направленных на формирование имиджа.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по рождаемости.