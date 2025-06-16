Шеф Пентагона попал в конфуз, говоря о Калининграде

Глава Пентагона Пит Хегсет столкнулся с неловкой ситуацией во время выступления — он не смог дать точный ответ на вопрос, связанный с расположением Калининграда, отвечая на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана, передает РИА Новости.

Во время обсуждения безопасности региона конгрессмен Виндман задал Хегсету вопрос о месте расположения Калининграда — российского анклава на Балтике, однако министр обороны США вынужден был признать свое незнание георграфии.

«Похоже, что мы тут с вами играем в викторину», — предпринял попытку отшутиться Хегсет.

Аналогичная ситуация сложилась и с вопросом, связанным с Сувалкским коридором. Шеф Пентагона не смог рассказать о том, где он находится, и отметил, что об этом лучше всего расскажет сам Виндман.

Сувалкский коридор представляет собой узкий участок территории протяженностью около 100 км, расположенный на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, Белоруссией и Калининградской областью.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет неожиданно заявил, что США вывели свои системы противовоздушной обороны (ПВО) с Украины.