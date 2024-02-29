Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что отправка войск Францией на Украину будет расцениваться, как оккупация второй. Соответствующее заявление он сделал в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что союзники западного государства не поняли и не поддержали недавнее заявление президента Эммануэля Макрона о вероятности отправки своих войск на Украину.

В свою очередь, депутат заявил, что отправка армии на Украину, народ которой превратился в заложника действующего нацистского режима, будет расцениваться как оккупация со стороны Франции, а само государство будет причислено к агрессору и очередной стороне текущего конфликта.

Шеремет также добавил, что идея французского лидера об отправке своих войск является мертвой и невоплотимой. Более того, она не сможет спасти «утопающего» украинского президента Владимира Зеленского, добавил он.

Шеремет обратился к Зеленскому, заявив, что заграница не сможет его спасти. Франции еще предстоит в будущем разочароваться от режима на Украине, как это произошло с Польшей, подчеркнул он.